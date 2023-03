Maestra que causó polémica por ofrecer contenido íntimo en OnlyFans revela por qué lo hace

La maestra de preescolar que se volvió viral por subir contenido explícito a OnlyFans, dio a conocer la razón por la cual lo hace tras ser criticada en redes sociales.

La docente de nombre Etzane, ganó gran popularidad luego de darse a conocer por sus videos a TikTtok donde muestra su día a día como maestra.

Sin embargo, lo que llamó la atención de extraños y propios es que ella dio a conocer que decidió abrir su cuenta de Onlyfans debido a que su mamá, quien falleció padecía cáncer, por lo tanto ella ayuda a costear los gastps de su hermano menor, además de ayudar a otra señora con el mismo padecimiento.

“Esto es verdad, me he enfrenado a las críticas por tener un OnlyFans, pero lo hice por una buena causa: ayudar a pagar el tratamiento oncológico de mi mamá. Ella falleció hace un tiempo y decidí continuar para pagar la carrera de mi hermano y ayudar a otra señora que tiene cáncer y no puede pagar sus quimioterapias”.

