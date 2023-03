Joana Sanz se sincera y explica a sus seguidores cómo seguir adelante tras ruptura con Alves

Joana Sanz, expareja de Dani Alves, reveló lo que ha hecho para "seguir adelante" tras haber anunciado su separación a través de una carta la semana pasada.

En este sentido, la modelo española realizó una dinámica a través de su cuenta de Instagram, donde respondió preguntas a sus seguidores.

Tras haber contestado varios mensajes, Sanz se centró en uno. "Una chica me preguntó que cómo hago para para seguir adelante", contó.

"Pues hay que seguir, no es opcional. Tienes que continuar, tienes que seguir adelante. Cosas más malas nos van a pasar siempre, algunas mejores, algunas peores. Desgracias hay seguramente muchísimas mayores que la que tú consideres que está sucediendo.

"Así que enfócate en lo que te haga bien. En mi caso, a mí, me hace bien trabajar, que es lo que me ha sacado adelante toda la vida, desde que tengo 14 años. Tengo el apoyo, por suerte, de familia, de mis amigos, me rodeo en la gente que me quiere, que te quiere bien. Enfócate en tu trabajo, en que estás sana, estás entera y de todo se sale", aseguró la modelo.

