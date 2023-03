Joana Sanz anuncia separación definitiva de Dani Alves, exjugador de Pumas

Joana Sanz anunció separación definitiva de Dani Alves tras ser acusado de abuso sexual.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo publicó una emotiva carta escrita por su propio puño donde describe su manera de sentir destacando su amor propio.

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento(...) Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15", escribió Joana.

Cabe recordar que Joana Sanz habría eliminado de sus redes sociales las fotografías que tenía junto a Alves desde enero de este año.

¿Qué pasó entre Joana y Dani tras haber ingresado a la cárcel?

Cabe mencionar que Joana Sanz, acudió solo en una ocasión a la cárcel de Brians 2, donde se encuentra Dani Alves para hablar con el futbolista por lo que todo apunta que no volverá a hacerlo pese a haber dicho ante la prensa que no iba a dejarlo en el peor momento de su vida.

