Imagen TV cambia de última hora canal del Gran Bretaña vs México y genera molestias

Imagen TV cambió de última hora el canal de transmisión del Gran Bretaña vs México, del Clásico Mundial de Beisbol, y generó molestia en las redes sociales.

Inicialmente, se había anunciado que el juego sería transmitido por el canal 3.1 de TV abierta, pero finalmente lo pasaron por el 3.4.

Yo queriendo ver el béisbol e Imagen Tv haciendo sus mamad4s de nuevo. X2 pic.twitter.com/wYjr1QzTdJ — De León (@FisionitoMx) March 15, 2023

El problema es que algunos servicios de TV por paga no tienen integrado este canal, además de que no tiene cobertura nacional, por lo que las quejas no se hicieron esperar.

Imagen TV acaba de traicionar a todo el pueblo mexicano. Se dice "La Casa del Beisbol" y no pasan el México-Gran Bretaña. Iban muy bien, pero hoy la regaron gacho. — Luis Garza (@l_garza21) March 15, 2023

Además de pasarlo por el 3.4, Imagen TV ha dado otras opciones para poder sintonizar el encuentro, como la transmisión del ImagenMulticast y en http://imagentv.com.

