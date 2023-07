Durante las graduaciones suelen vivirse momentos inolvidables para los alumnos y sus invitados, sin embargo, existen algunos que quedan más marcados que otros.

En los últimos días ha circulado un video donde se observa a una supuesta maestra "perrear" con un alumno durante una fiesta de graduación junto a otros invitados, lo que ha causado controversia entre los internautas.

En las imágenes es posible ver a una supuesta profesora de educación física bailar sensualmente con un adolescente, generando una ola de reacciones en redes.

Hay quienes aseguran que la mujer no es docente, sino una modelo o edecán contratada, sin embargo, también hay algunos que creen la historia contada en la descripción del video.

Maestra Baila Perreo con Alumno en Plena Fiesta de Graduación: Video pic.twitter.com/ojqBOGQWSg — Fernando Diaz (@fdiaz2050) July 26, 2023

Además, también hubo quienes mostraron su desaprobación, pues consideran que una maestra no debe actuar de esa manera con los alumnos.

Sin embargo, hasta este momento no se conoce a los protagonistas, por lo que no es posible confirmar si la mujer es o no una profesora.

