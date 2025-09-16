Maldita Vecindad tocará todo ‘El Circo’ y lanza mensaje contra la música machista

Roco Pachukote lo tiene claro: el escenario sigue siendo un espacio de paz y baile, no de violencia ni poses de rockstar. La Maldita Vecindad celebra los 35 años de su icónico disco El Circo con un concierto monumental en el Velódromo Olímpico el próximo 10 de septiembre. Pero eso no es todo: tocarán el disco COMPLETO y habrá dos bloques de ska para poner a todos a brincar.

“Vamos a tocar El Circo completito, de principio a fin. ¡Todo el disco! Esa va a ser la primera parte del show”, dice con emoción el vocalista en Exclusiva en Contra. La segunda parte será otro festín: “el segundo bloque va a ser puro skanking pachucote, va a ser puro ska de la vecindad. Otra hora, hora y media de esto”.

La Maldita Vecindad tocará 'El Circo' por los 35 años de la salida del disco / Redes Sociales

Roco: sin adicciones, con paz y baile

A pesar de 40 años en los escenarios, el cantante ha logrado mantenerse alejado de las adicciones, algo casi inusual en el mundo del rock. ¿Cómo lo logró?

“No solamente es mi vida el rock. Hay muchos otros espacios: mi familia, mis hijas, mi camino espiritual, las comunidades indígenas... Si te crees el cuento del rockstar, te vas al hoyo, hermano”, dice sin rodeos.

Y lo dice desde la experiencia: “Gracias a mis verdaderos amigos, a mi familia. El nacimiento de mi hija me cambió la vida... hay tantas cosas abajo, tanta vida, tanto mundo, que no solamente ahí, en el escenario, hay muchos otros espacios”.

Se espera una gran fiesta el próximo 20 de septiembre / Redes Sociales

¿Ya piensa en el retiro?

Roco no se anda con rodeos: “Yo nunca me imaginé haber durado. 40 años después estamos tocando. Agradezco profundamente que estoy completito, que puedo seguir cantando, brincando y dando el 100. Para mí esto no es un trabajo, hermano, es una forma de vida”.

Este año lanzará su propio disco solista (aunque prefiere no llamarlo así) y piensa dedicarle tiempo: “Es música totalmente distinta, no a lo que hago con Maldita Vecindad”.

¿Y la Maldita? “Después de este concierto sacamos dos rolas nuevas. Entonces, pues a lo mejor no sé, Maldita estaremos por ahí… pero Roco Pachukote va a seguir compartiendo música hasta que pueda, hermano”.

La Maldita Vecindad todavía no piensa en el retiro sino en hacer más música / Redes Sociales

Música con mensaje, no con violencia

Fiel a sus convicciones, Roco Pachukote lamenta que la música más difundida hoy en día sea “la más machista, la más misógina, la más drogadicta, la más violenta”. Por eso, insiste en que los conciertos de La Maldita seguirán siendo espacios de paz y diversidad.

“Nosotros seguimos aferrados a eso de que haya paz y baile, que puedan venir niños, abuelas, chavas, viejitos… Que sepan que en nuestros conciertos no vamos a estar ni denigrando a nadie, ni fomentando la violencia, aunque eso no esté de moda”, detallo.

Y deja una advertencia a quienes aún dudan del poder de la banda: “Aprovechen, carnales, porque uno nunca sabe. 35 años de El Circo, 40 años de Maldita Vecindad… Aquí estamos”.

La banda también está celebrando 40 años de existencia / Redes Sociales