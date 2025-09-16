VIDEO / Otro socavón en CDMX: ahora se hundió un camión de basura en Gustavo A. Madero

Un nuevo socavón volvió a dar el susto en la Ciudad de México. Esta vez ocurrió en la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde un camión recolector de basura terminó atascado tras caer en un enorme hoyo que se abrió bajo sus llantas.

El incidente se registró la mañana de este martes en el cruce de las calles 414 y 479. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba de forma habitual cuando el pavimento cedió, provocando que una de sus ruedas se hundiera y el vehículo quedara inclinado, sin poder avanzar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron la zona mientras una grúa trabajaba en las maniobras para retirar el camión. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El camión se quedó atascado y ya no pudo salir / Redes Sociales

“Es un peligro diario”

Vecinos de la zona denunciaron que los baches, hundimientos y socavones son ya parte del paisaje urbano, especialmente durante la temporada de lluvias. “Esto es un peligro diario. Uno ya no sabe si va a llegar entero a su casa”, comentó un residente.

Los colonos exigen atención inmediata por parte de las autoridades capitalinas para evitar accidentes mayores. “Pasa un niño o un motociclista y se lo traga la tierra”, advirtió otra vecina.

El camión circulaba normalmente cuando se atascó / Redes Sociales

El antecedente: el camión de Jarritos

Este nuevo accidente ocurre apenas unos días después de que otro socavón, en calles de Iztapalapa, se tragara por completo un camión repartidor de refrescos de la marca Jarritos. El hecho ocurrió el domingo 14 de septiembre y generó gran revuelo en redes sociales.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que el hundimiento en Iztapalapa fue consecuencia de una ruptura en un colector de 2.44 metros de diámetro. “Se formó por una ruptura en un tramo aproximadamente de 10 metros [...] ocasionada por los asentamientos del terreno”, explicó la dependencia en un comunicado.

Además, señalaron que las intensas lluvias del fin de semana reblandecieron el suelo y agrandaron el socavón.