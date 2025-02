Mamá de Fofo Márquez busca audiencia con la Gobernadora del Edomex

La señora Xóchitl, mamá de Fofo Márquez, pidió una audiencia con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para hablar sobre lo que está pasando con su hijo en prisión.

Ante el video que salió de los golpes que le propinan al influencer, la madre del creador de contenido dijo que hay más cosas que le han hecho y por eso teme por la vida de su familia.

“Tengo mucho miedo, ya vieron el video tan fuerte, yo temo por la vida de mi hijo… Quiero que la gobernadora me reciba, porque ahorita Rodolfo tiene que declarar y tengo terror de que le pase algo”, declaró.

La mamá de Fofo fue entrevistada a su llegada al penal de Texcoco / Redes Sociales|

Mamá de Fofo busca ayuda de la Gobernadora

Al llegar al penal de Texcoco a donde trasladaron a Fofo Márquez, la señora insistió que tiene mucho miedo porque su hijo va a declarar todo lo que le han hecho y teme por sus hijos y por ella misma.

“¿Quién me va a garantizar que si Rodolfo declara, qué va a pasar si declara lo qué pasó ese día? Y todo lo que hay detrás, porque no nada más es ese día, también tengo muchas cosas qué decir que nos han pasado, cómo la Fiscalía ha atropellado los derechos de Rodolfo, los derechos humanos y legales de él”, expuso.

La señora Xóchitl teme que su hijo pueda sufrir repercusiones / Redes Sociales|

Por último, volvió a pedir la audiencia con la mandataria del Estado de México para explicarle cómo han recibido amenazas y la auxilie ante lo que están pasando.

“Estoy formada para que me reciba la gobernadora, pero no he podido tener una audiencia y eso es lo que quiero que me ayuden a que la gobernadora me oiga”, finalizó.

Fofo Márquez abandonó el penal de Barrientos tras el video de su golpiza / Redes Sociales|

