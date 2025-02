Maribel Guardia habla de la 'infidelidad' de su esposo: “No pongo las manos al fuego por él”

En el pleito que se originó entre Maribel Guardia y su nuera Imelda Tuñón, salió a relucir una presunta infidelidad de Marco Chacón, esposo de la actriz, hecho que no se había aclarado hasta ahora.

La también cantante ofreció una conferencia de prensa tras su regreso a la obra ‘Lagunilla Mi Barrio’ y ahí expuso lo que dijo la esposa de su hijo fallecido Julián Figueroa.

Maribel no duda pero tampoco aclara

Maribel recalcó que no tiene conocimiento de que le hayan “puesto los cuernos”, al menos no que ella sepa, pues en este caso no metería las manos por su marido.

Maribel Guardia no sabe si su marido le ha sido infiel / FB: @MaribelGuardia|

“Mi marido, hasta el día de hoy, ha sido un marido maravilloso. Yo nunca me he enterado de que me haya puesto cuerno, si lo ha hecho, lo ha hecho muy bien porque jamás me he enterado. Siempre está conmigo, es mi mánager, fue el mánager de Julián y es un hombre incondicional. De verdad me siento muy amada, muy querida, nunca llega borracho a la casa, no toma, no fuma, nunca ha probado una droga. Es un hombre genuinamente bueno, aunque no pongo las manos al fuego por él”, explicó.

Maribel cuidará más tiempo a su nieto

La actriz de telenovelas detalló que el DIF permitió que su nieto se quedara con ella 90 días más y no 10 como se dijo en un principio, pues buscan que Imelda se rehabilite.

Maribel ahora enfrenta un problema con su nuera Imelda Tuñón / FB: @MaribelGuardia|

Guardia insistió en que su nuera necesita ayuda, y que si la denunció fue que la ha visto mal al grado de rechazar en tres ocasiones la ayuda que le ofreció para internarla.

La cantante aceptó que entró en pánico al saber que la joven madre los abandonaría y que la comunicación se cortaría, pues teme por la seguridad del pequeño.

"Es muy difícil que le quiten un niño a su mamá, yo apuesto porque José Julián se quede con su mamá y porque Imelda se rehabilite, espero que la ley y que ella se gane ese lugar, procediendo correctamente, aceptando primero que tiene un problema, que diga sí estoy enferma, pero no lo quiere aceptar, me haría muy feliz que regresara con su mama, si no fuera así, sería una abuelita que estaría para él, para protegerlo el tiempo que Dios me dé de vida”, dijo.

La actriz ofreció una conferencia para explicar el por qué tiene a su nieto / FB: @MaribelGuardia|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AUMENTAN LOS MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIDENTE AÉREO EN FILADELFIA