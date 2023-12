Mamá de Octavio Ocaña es amenazada por familiar de policía acusado de matar al actor

Durante la tarde-noche del pasado jueves 14 de diciembre, un juez del Estado de México declaró al policía Leopoldo ’N’ como culpable de matar al actor Octavio Ocaña después de que chocó tras una supuesta persecución.

Luego de salir de los tribunales, los parientes de ‘Benito’, integrante de la serie ‘Vecinos’, declararon que un familiar del sentenciado habían amenazado a doña Ana Lucía.

¿Cómo se dieron las amenazas?

Bertha Ocaña, hermana de Octavio, contó a los medios de comunicación que presuntamente la esposa o hija se le acercó a su madre cuando estaba sola para intimidarla.

“Me quedé adentro, mi mamá ya no pudo entrar por ser testigo reservada. Mi mamá sale un momento al auto y me dice que parece ser su esposa o su hija, no sé quién, se atrevió a decirle: ‘Señora Ocaña, muy chingones, pues nosotros también somos chingones. Somos familiares de Leopoldo, ¿cómo ven?'”, contó.

La reacción de la señora fue no responder y mejor se acercó a sus familiares quienes estaban saliendo del juicio.

Hasta donde tope…

En respuesta a las supuestas amenazas, Bertha habló por su familia y dijo que no tienen miedo, pues si la familia del policía tiene rencor, ellos no tienen la culpa.

“Si están muy enojados por el cometido que esta persona hizo y por los años que va a pasar en la cárcel, es problema de ellos. La justicia sí existe y se lo dije al juez, la justicia sí existe y existió para nosotros”, expuso.

Sobre el caso de Octavio Ocaña, Leopoldo 'N', acusado de homicidio doloso y abuso de autoridad, en los próximos días le dictarán los años que pasará en la cárcel. Pero todavía las autoridades están buscando a otro policía implicado en la muerte del histrión.

