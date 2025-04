Maná se queda fuera del Salón de la Fama del Rock

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

La banda mexicana Maná lamentablemente no fue elegida para ingresar al Salón de la Fama del Rock, sin embargo, sus integrantes se dicen satisfechos por haber sido la primera banda latina y que canta en español en haber sido nominada para este reconocimiento.

Fue su vocalista y líder, Fher Olvera, quien mediante un video en redes sociales ofreció sus primeras impresiones tras saberse que las votaciones no les favorecieron para ingresar a la clase 2025 del Salón de la Fama del Rock.

“Aunque no ganamos, la nominación fue histórica y un grito de guerra para toda la música y la comunidad latina”, declaró Fher, destacando que lo más importante para ellos es el apoyo que han tenido del público durante los casi 40 años que tiene la banda. “Verlos cantar, verlos bailar, ver la alegría, cómo se empapan de nostalgia, eso es lo más grande de la banda”, agregó.

Además de Maná, otras badanas y artistas que no fueron elegidas para ingresar al Salón de la Fama del Rock fueron Phish, Oasis, Mariah Carey, Billy Idol y Joy Division + New Order. Caso contrario fue el de Chubby Checker, Joe Cocker, Bad Company, Cyndi Lauper, Outkast, Soundgarden, The, White Stripes, Warren Zevon y Salt-N-Pepa, además de Warren Zevon y Salt-N-Pepa, estas dos últimas, bandas que fueron inducidas al Salón de la Fama sin estar en las boletas de votación, debido a su impacto en influencia en la música.

Maná hizo historia pese a no entrar al Salón de la Fama

Maná, que desde su fundación en 1986 ha vendido más de 40 millones de discos, ha hecho historia con esta nominación al Salón de la Fama del Rock, ya que se convirtió en la primera banda latina en ser considera, y es que si bien a lo largo de la historia otros artistas o bandas con raíces latinas han sido incluidos en las votaciones como Los Lobos, Carlos Santana, Ritchie Valens y Linda Ronstadt, sólo la banda originaria de Guadalajara, Jalisco puede presumir que íntegramente canta en español.

La forma en la que se elige a los inducidos al Salón de la Fama del Rock es mediante un jurado conformado por mil 200 artistas y expertos de la música, sumado a votaciones del público a través de Internet, pero sin que tengan la misma importancia de los votos del jurado.

Elvis Presley, The Beatles, Queen, The Rolling Stones, Chuck Berry, Bob Dylan, Led Zeppelin, Bruce Springsteen, David Bowie, Jimi Hendrix, Prince, AC/DC, Kiss y Stevie Wonder, son algunas de las bandas o cantantes que ya forman parte del Salón de la Fama del Rock, con sede en Cleveland, Estados Unidos.

