Marcelo Ebrard: Reportó explosión a los alrededores de la embajada mexicana en Ucrania

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la embajada de México que se encuentra en Ucrania no abrió sus puertas durante este viernes debido a una supuesta explosión que se suscitó a los alrededores del lugar; prohibiéndole el acceso a la embajadora Olga García Guillén.

A través de sus redes sociales, el mandatario mexicano dio a conocer que fue la propia embajadora quien le notificó de la situación.

"Me informa nuestra embajadora Olga García desde Kiev que no le permitieron acceder a nuestra Embajada porque hubo explosión en edificio contiguo, está atendiendo desde la residencia. Le reconozco su valor extraordinario para seguir apoyando a los mexicanos en Ucrania", escribió en su cuenta de Twitter.

A pesar del conflicto bélico que viven Rusia y Ucrania, el canciller Marcelo Ebrard informó hace unos días que Olga García Guillén permanecerá en tierras ucranianas para continuar brindando apoyo a aquellos mexicanos que radican en aquel país.

"No tomaríamos ninguna decisión respecto a la embajada salvo que estuviera en grave peligro, que no hubiese condiciones para su funcionamiento, cuestión que hoy no es la situación", comentó.