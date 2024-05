María José Suárez denuncia a conductor de TV por presunto abuso sexual

María José Suárez, esposa de Mauricio Barcelata, conductor de "Venga la Alegría", denunció públicamente haber sufrido abuso sexual por parte de "El Chito", conductor de "Bandamax".

La conductora decidió hablar sobre esta terrible situación durante una entrevista, generando gran impacto en redes sociales.

María José Suárez denuncia a Chito Villegas por presunto abuso sexual

En una entrevista reciente, ella compartió detalles sobre su situación, revelando que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) contra el individuo que supuestamente abusó de ella. Además, mencionó que este individuo presuntamente había utilizado la droga conocida como "droga zombie". En la entrevista, explicó en detalle su situación.

“Es una droga que hace que estés despierta, pierdes la voluntad y se bloquean los recuerdos en el cerebro por muchos años”, mencionó.

La conductora decidió hacer una denuncia debido a un hecho desastroso que le causó tanto dolor que tuvo que ir a terapia. En la denuncia relató lo sucedido en una fiesta con un grupo de amigos.

“Le pedí que me llevara a mi casa porque me sentía muy mal, al llegar a mi domicilio me bajé de la camioneta con mucha dificultad, al abrir la puerta de mi departamento sentí un desvanecer y me apoye en su brazo, una vez adentro mis hombros quedaron contra la pared”, comentó Maria José.

Mauricio Barcelata esposo de Maria José habló sobre el caso

El esposo de María José, Mauricio Barcelata, quien también es conductor de Venga la Alegría, respondió de manera dura y tajante a las declaraciones sobre la denuncia de su esposa, cuidando de no entorpecer las cosas.

