Mariana Echeverría regresa a trabajar y se sincera después del aborto que sufrió

Una de las parejas más bonitas en el medio artístico y del futbol es la de la conductora Mariana Echeverría y el arquero Óscar Jiménez, quienes recientemente vivieron una prueba muy dificíl como matrimonio, recordemos que fue el pasado 30 de julio cuando la conductora anunció que tristemente habían perdido al bebé que esperaban con tanto amor.

Luego de tomar unos días para descansar y sanar un poco ese dolor la esposa del portero de Las Águilas del América, decidió regresar a los foros de Televisa, para continuar con sus actividades pues será una de las conductoras del nuevo programa Hotel VIP, que se estrena el próximo 16 de agosto, por canal 5 pero antes decidió escribir un emotivo y sincero mensaje en sus redes sociales para hablar de esta situación a todos los fans que la siguen: “ESTAMOS ACOSTUMBRADOS A ESCONDER ESTE TIPO DE TRAGEDIAS”.

“Quería decirles esto a todos los que han pasado por una situación similar; A ti, que has sufrido un aborto, quiero que sepas que tu dolor es real y tangible. Tuviste un bebé dentro de ti, vivo y real, y luego murió. No tienes que sentirte obligada a hacer como si no pasó nada. No tienes que contener las lágrimas. Estamos acostumbrados a esconder este tipo de tragedias, a no hablarlas. Y aunque los abortos espontáneos son comunes, nadie habla de ellos, las mujeres que lo sufren sienten que son las únicas y las invade una dolorosa soledad”





“TIENES TODO EL DERECHO DE HABLAR DE TU DOLOR”

Así continuó relatando Mariana el proceso que vivió y del que se esta recuperando poco a poco: “Entonces temen hablar de su pérdida, y la pena no procesada deja heridas. Tienes todo el derecho de hablar de tu dolor.Aunque la gente te alentará a seguir con la vida y así lo harás, debes tomarte tu tiempo y tu espacio para llorar a su bebé. Tómate el tiempo que necesites para sanar. Date el espacio para reconocer tus sentimientos. No tienes que hacerlo en silencio. Grita. Llora. Golpea almohadas. Haz yoga. Medita. Reza. Haz lo que necesites hacer para procesarlo y sanar. Porque aquí no hay una forma'correcta' de hacerlo. No te preocupes por lo que otras personas puedan pensar.... Esta vez, en este momento, sólo se trata de tí, de tu pareja y su dolor de corazón. El mundo continuará moviéndose, aunque el tuyo se haya detenido en seco. Pero eso no hace que su dolor sea más fácil o que el peso pesado en su corazón sea más ligero.”



LA CONDUCTORA SE VEÍA RADIANTE EN LA CONFERENCIA DE HOTEL VIP

Inmediatamente después de plasmar su pensamiento Mariana Echeverría, ha recibido hasta el momento más de 76 mil me gusta y cientos de mensajes de apoyo y empatía en su cuenta de Instagram, por hablar de un tema tan personal y doloroso.

Esta mañana durante la conferencia de prensa del programa Hotel VIP, Mariana se veía radiante y feliz de pertencer al staff de conductores de este nuevo reality al lado de Roberto Palazuelos, Luis Caballero y todo el elenco.



