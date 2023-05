Joven choca en su moto y lo comparan con el videojuego Mario Kart

Joven choca en su moto y lo compara con el videojuego de Nintendo Mario Kart. El usuario de TikTok @donquintero_ compartió recientemente una experiencia inusual que vivió mientras conducía su motocicleta, comparándola con el famoso videojuego de Nintendo, Mario Kart.

En un video publicado en sus redes sociales, el joven mexicano relató que sufrió un accidente vehicular de poca gravedad al pisar una bolsa con cáscaras de plátano en el asfalto, aparentemente colocadas estratégicamente a la salida de un túnel.

"No me van a creer lo que me pasó, me caí como en el Mario Kart, por unas bananas", expresó el usuario @donquintero_, haciendo referencia a la característica del videojuego en la que los corredores pueden lanzar cáscaras de plátano para obstaculizar a sus oponentes.

Aunque el joven no resultó gravemente herido en el incidente, su comparación con el mundo virtual de Mario Kart ha generado gran atención en las redes sociales, generando comentarios y reacciones de otros usuarios que han encontrado humor en la situación.

El incidente destaca la importancia de mantener las vías públicas libres de obstáculos y desechos, así como la necesidad de que los conductores estén atentos a las condiciones del camino y tomen las precauciones necesarias para evitar accidentes.

La anécdota del joven mexicano se suma a la lista de historias curiosas que se comparten a través de las redes sociales, destacando cómo los elementos de la cultura popular pueden encontrar su camino en la vida cotidiana de las personas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CIUDAD JUÁREZ: BOMBA MOLOTOV EXPLOTÓ DENTRO DE UNA SALA DE CINE; DESATÓ PÁNICO EN VISITANTES