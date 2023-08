Marlon exige disculpas de amigas de Wendy; se quedará esperando, le responden

Después de pasar 71 días en la LCDLFM y regresar a su vida real, Wendy Guevara se encontró con conflictos por todas partes: Marlon está muy molesto con sus amigas Paola y Kimberly, pero también sus amigas han tenido diferencias con su familia y tampoco se hablan.

Así que Marlon, el cantante venezolano que se ha hecho “famoso” por su amistad con la ganadora de los 4 millones de pesos, decidió hacer una transmisión en vivo en sus redes sociales junto a Wendy para romper el silencio y aclarar varios temas.

Marlon: “Saquen mi nombre de sus bocas”

Marlo Colmenares, visiblemente molesto y sentado en su cama al lado de Wendy, quien atentamente lo escuchaba, afirmó: “De ahora en adelante les pido que saquen mi nombre de sus bocas: Evelyn, Salma, Kimberly y Paola. Porque ya me voy a defender. Si no quieren hablarme, no lo hagan. No me importa. No lo hagan por obligación, no me interesa. Si quieren hablarme, espero que me pidan una disculpa pública, porque yo también tengo una imagen que vale, y la he pasado muy mal, pero estaría dispuesto a aceptar la disculpa... Han dicho cosas malas de mí. Paola dijo literalmente que era un prostituto, y yo en la vida he trabajado de eso".

Wendy quiere que hagan las paces

Después de varios minutos en los que Wendy permitió que su bebé, como cariñosamente lo llama, se defendiera de los ataques y hablara, fue ella quien tomó la palabra y comentó:

“Voy a hablar con mis amigas. Sé que me apoyaron mucho y también las voy a escuchar... Todo se salió de control, pero yo los amo a todos, y a nadie le voy a dejar de hablar. Cuando salí, les dije primero que por favor estuvieran todos unidos”.

Sobre los rumores de que ella le paga y da dinero a Marlon, dijo: “No es verdad. Él no es mi novio. Nunca fue así”.

Luego del live, Paola usó sus redes sociales para responder a Marlon con meme con un mensaje más que claro: se quedará esperando sus disculpas.

Ahora que se acerca el estreno de Wendy: Perdida pero Famosa, su serie en colaboración con Vix, ella explicó: “El reality de mi vida va a estar muy bueno, y un día saldrá Marlon, por ejemplo. Otro día también quiero que salgan todas mis amigas. A mí me agradaría que pudiéramos salir todos juntos en una reunión y que estemos unidos. La neta no quisiera que estén peleados”.

Este fin de semana, Wendy pasará unos días en su amada tierra, León, Guanajuato, donde le harán una fiesta en su honor, y ella espera que todos los chismes se aclaren. Sin embargo, las redes sociales se encendieron nuevamente después del en vivo, ya que piensan que Marlon se ha hecho la víctima y el ofendido.

