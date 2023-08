Video: Exhiben pelea de Wendy Guevara y su novio Marlon en Televisa

Afortunada en los realities, ¿desafortunada en el amor? La vida sentimental de Wendy Guevara no deja de ser tendencia en redes sociales a unos días de convertirse en la ganadora de La Casa de los Famosos México y llevarse 4 millones de pesos.

Una vez más, su relación con el cantante y modelo Marlon Colmenarez la ha puesto en el centro de la polémica, luego de que en redes circuló un video donde se aprecia a Wendy y a Marlon aparentemente discutiendo en los foros de Televisa.

El video fue tomado de la cuenta de YouTube del reportero Edén Dorantes y se hizo viral en X y TikTok por los fans de Wendy, quienes volvieron a lanzarse contra Marlon.

Es enserio que Wendy extrañanaba tanto a Marlon para que en su primer día juntos ya le esté reclamando algo? Amiga date cuenta #WendyGuevara pic.twitter.com/hfa45BZG9b — (@2402fs) August 16, 2023

¿Reclamo por Nicola?

En el video se observa a Marlon mostrándole algo a Wendy, quien al mirar la pantalla del celular de su novio, hace un gesto de desconcierto, mientras su novio reacciona molesto.

La discusión ocurrió un día después de la fiesta que Galilea Montijo organizó en su casa para celebrar el triunfo de Wendy.

El festejo se extendió durante toda la noche y el alcohol desinhibió a los invitados. En un punto de la noche, por petición de los asistentes, Wendy se dio un beso con Nicola, a quien los fans de la influencer ven con buenos ojos como novio.

El momento quedó registrado en varias historias que se hicieron virales en redes sociales.

Al otro día de la fiesta, Marlon Colmenarez compartió varias historias al lado de Wendy, donde contaba que la había acompañado a grabar el programa Pinky Promise y a los foros de Televisa, donde fueron captados discutiendo.

Tras el video, Marlon presume que durmió con Wendy

El video de la discusión hizo tendencia los nombres de Wendy y Marlon. Los fans de ‘La Pérdida’ se lanzaron contra el cantante y le pidieron a la rubia abrir los ojos y darse cuenta de que no le conviene como pareja.

En medio de la polémica, Marlon volvió a subir nuevas historias al lado de Wendy, donde presumía que pasaron la noche juntos.

Marlon, quien ha sido señalado por los fans de Wendy como un “vividor” que la niega como pareja, no solo genera sentimientos encontrados en las redes.

En junio pasado, Paco Guevara, hermano de Wendy, reveló en exclusiva a RÉCORD que su cuñado no le agradaba:

“Me acabo de pelear con él en Facebook y la neta, no me cae bien, y se lo digo en su cara. Cuando viene a León no saluda a nadie. Pero bueno, ella está enamorada”, contó en entrevista.

