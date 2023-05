Martha Higareda responde a las críticas por sus anécdotas: 'La gente tiene libertad de creerlas o no'

En las últimas semanas, la actriz mexicana Martha Higareda se ha vuelto tendencia en las redes sociales por sus sorprendentes e insólitas anécdotas.

Entre ellas, ha asegurado que empezó a hablar a los cuatro meses de edad, que rechazó una cita con Jared Leto por no ser infiel a su novio, que Ryan Gosling la rescató de caerse en un restaurante y que le leyó el tarot al boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez.

Sin embargo, existen usuarios de redes que han tachado a la actriz de "mentirosa" o "mitómana". Higareda ha respondido en una entrevista con Chisme No Like, diciendo que "me han pasado muchas cosas, hay algunas que decido compartirlas".

Además, ha dejado claro que no se toma a pecho las críticas y los memes, al contrario, opina que "lo mejor es reírse de uno mismo". Del mismo modo, afirmó que ella tiene la libertad de contar sus historias y que cada persona es libre de creerlas o no.

“Yo tengo libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no. Creo que lo que mejor puede hacer es reírse de uno mismo”, explicó.

