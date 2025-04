Maryfer Centeno: “La Reina Isabel II era una gran admiradora de mi trabajo”

Maryfer Centeno sabe cómo incendiar las redes sociales, pues está vez lo logró de nuevo gracias a un video que le revivieron cuando se presentó en el Tecnológico de Monterrey en 2022.

En un fragmento a la grafóloga se le escucha decir: “De verdad no me vendo, pero la Reina Isabel era una gran admiradora de mi trabajo, lo sé”.

Esa frase le trajo un sin fin de críticas así como a la casa de estudios por haberla invitado, pues creían que era una institución seria.

Maryfer Centeno dijo que la Reina era su admiradora en el Tec de Monterrey / Redes Sociales|

Maryfer Centeno aclara dicho de la Reina Isabel

Maryfer Centeno decidió salir a aclarar el video, el cual dijo fue de 2022 cuando acudió a la Feria Internacional del Libro a presentar ‘El Lado Oscuro de la Mente Humana’, título de su autoría.

En ese momento, ella era tendencia por haber analizado a Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, y no la dejaba bien parada ante los problemas con la Reina Isabel. Desde ese momento decían que era una "vendida" por apoyar a la monarquía.

“En aquella feria del libro en redes sociales me molestaban y me decían que a mí no me caía bien Meghan Markle debido a las actitudes que yo, pues, he tratado de analizar y de describir, entonces me decían 'te pagó la reina Isabel’”, expuso.

La grafóloga explicó que todo se mal entendió porque fue sarcástica / Redes Sociales|

Y con respecto al comentario que ahora es viral tres años después, dijo que esa fue su respuestas a las críticas de ese momento y que lo hizo de manera sarcástica, que reconoce no se entendió.

“Ahí en la FIL yo dije: 'ay, ya hasta dicen que me paga la reina, y la Reina Isabel es una gran admiradora mía’. Reconozco que no se entiende que es sarcasmo, pero eso se debe a que a lo mejor soy muy tonta, nadie duda de eso, que no enfaticé como se debería, pero si nada más ven un pedacito, cualquiera puede creer lo que fuera”, finalizó.

El comentario de la Reina Isabel se produjo en 2022 y lo revivieron / Redes Sociales|

