MasterChef Celebrity México: Jimena Longoria es la sexta eliminada del programa

Como cada semana, la cocina de MasterChef Celebrity México se queda con un integrante menos y, en esta ocasión, fue Jimena Longoria, quien no pudo superar el reto de eliminación.

Los participantes que se jugaban su permanencia en el reality show tuvieron que realizar uno de los platos más difíciles de la temporada: magret de pato con risotto.

El platillo de la influencer regiomontana fue el que menos agradó a los jueces, siendo superada por otros concursantes como Cibernético, Paco Palencia, Lis Vega y Ana Patricia Rojo.

A su salida, Longoria agradeció todo al apoyo que recibió de sus seguidores y al programa por darle la oportunidad de concursar.

"Y se acabooooooooo!! Gracias MasterChef México por esta aventura que me cambió la vidaaaaaa!! Me estresé, lloré, grité, me emocioné y cociné. Todooooo un reto pero lo disfruté demasiadoooooo!!! Gracias a ustedes que me apoyan en todas mis locuras! Me motivan y me aplauden. Los amooo", escribió en redes sociales.

