Médico se declara culpable de suministrar ketamina a Matthew Perry; podría enfrentar hasta 40 años de prisión

Salvador Plasencia, médico de 43 años y uno de los cinco implicados en la muerte del actor Matthew Perry, se declaró culpable de cuatro cargos de distribución ilegal de ketamina, una droga a la que el actor era adicto. El médico admitió haberle suministrado esta sustancia en varias ocasiones, tanto en su domicilio como en un estacionamiento en Santa Mónica, semanas antes de su fallecimiento en octubre de 2023.

El actor falleció el 28 de octubre de 2023 / RS|

Aunque la decisión de declararse culpable se conocía desde hace más de un mes, fue hasta este miércoles que Plasencia formalizó su declaración ante la corte del distrito de Los Ángeles. De acuerdo con la Fiscalía, el médico no tenía fines terapéuticos al administrar la ketamina, por lo que ahora podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión.

Plasencia, quien dirigía una clínica de urgencias en Los Ángeles, fue detenido tras una larga investigación conducida por el Departamento de Policía de Los Ángeles, la cual concluyó en agosto de 2024 con cinco personas acusadas por su implicación en la muerte del actor de Friends.

Matthew Perry interpretó al recordado Chandler Bing en la serie Friends / RS|

Además de Plasencia, los otros implicados son el médico Mark Chávez —quien le proveía la droga—; Jasveen Sangha, presunta traficante conocida como La reina de la ketamina; Erik Fleming, un intermediario en la distribución; y Kenneth Iwamasa, exasistente personal del actor. Todos, excepto Sangha, se han declarado culpables.

El juicio contra Jasveen Sangha está programado para mediados de agosto, ya que ella mantiene su declaración de no culpabilidad. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha recibido sentencia.

Doctor pleads guilty to selling Matthew Perry ketamine weeks before the ‘Friends’ star’s overdose death https://t.co/BHnu4V2aKi pic.twitter.com/irqmb2H8gH

— New York Post (@nypost) July 23, 2025