'Medio Metro' dejará su de usar vestuario de 'El Chavo del Ocho' para ser cantante

Eduardo Rodríguez, mejor conocido como 'Medio Metro', dejará a un lado su personaje del 'Chavo del Ocho' para comenzar una nueva etapa como cantante.

En entrevista con varios medios de comunicación, el conocido personaje viral en redes sociales detalló su anhelo por comenzar en el mundo de la música.

"De hecho ya los sonideros los estoy dejando a un lado, ahora ya me estoy dedicando a puros antros, me estoy dedicando a otro nivel, ya la verdad me están enseñando a cantar canciones y la verdad me gustaría cantar”, dijo.

Tras su repentina fama en redes sociales, Medio Metro comenzó a ser solicitado como animador en fiestas, programas de televisión entre otro otros espacios para bailar y mostras su famoso paso de ‘la chaquetita’.

