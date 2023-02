Courtois admitió su error en el gol de Salah: 'Fue una cagad... grande'

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, admitió su error que puso el 2-0 abajo al Club Merengue en el encuentro donde terminaron goleando por 2-5.

En entrevista con Movistar, el jugador belga analizó lo sucedido diciendo que fue 'Una cagada grande'.

"Queremos dedicar la victoria a Amancio, se nos ha ido una leyenda. No me pasa mucho, era un balón difícil de cara, controlé bien, pero pensé que me daba tiempo para ir a la derecha pero me botó en la rodilla. Es una cagada grande. Es mala suerte, pero el primer gol de Vini nos hizo respirar, luego le pasa lo mismo a Allison y en la segunda a la contra sabíamos que podíamos hacerles daño", sentenció Courtois.

Finalmente, Thibaut aseguró que el Real Madrid siempre tienen la calidad para reaccionar.

