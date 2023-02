Medio Metro incursionará en la actuación; participará en la Rosa de Guadalupe

Medio Metro incursionará en la actuación. El famoso bailarín e influencer apararecerá en la Rosa de Guadalupe, uno de los programas más vistos en la televisora de Televisa San Ángel.

“Ya me hablaron del canal de la Rosa de Guadalupe, ya voy a estar ahí y la verdad le doy muchas gracias a la Rosa de Guadalupe, porque me están abriendo las puertas también de muchos lados”, comentó Medio Metro.

Fue a través de sus redes sociales que Medio Metro dio a conocer la noticia y se dijo feliz y agradecido con la oportunidad que le brindan a pesar de que hay gente que lo critica.

“Me siento muy feliz, muy contento, porque la verdad cuando vi ese papelito me agarre leyendo, la verdad me agarre llorando porque dije ‘no manches no puedo creer el cariño de tanta gente que me está apoyando, me está siguiendo’. La verdad yo me siento súper feliz, súper contento”, finalizó.

