‘Medio Metro’ llora en transmisión en vivo por comentarios ofensivos

El bailarín tendencia José Eduardo Rodríguez Saldallo, mejor conocido como ‘Medio Metro’ hizo una transmisión en vivo a través de Facebook para compartir detalles con respecto a su nombre, sin embargo, al poco tiempo de empezar terminó llorando por algunos comentarios negativos.

A los pocos minutos de haber empezado la transmisión, el bailarín soltó en llanto y comentó: “A veces me agüito por tantas discriminaciones, tantos malos comentarios malos que me hacen, la verdad yo me siento feliz. Aquí andamos echándole ganas, mi gente”

A pesar de que ‘Medio Metro’ tuvo un mal momento al inicio de su transmisión, también aprovechó para agradecer el apoyo de la gente a lo largo de su corta carrera de bailarín.

“Estoy muy contento con la gente que me apoya, porque yo sin la gente no sería nada y la verdad hay muchos niños que me quieren, hay muchos niños chiquitos que me quieren y gente adulta, la verdad los estimo”, finalizó el bailarín.

