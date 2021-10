Metro CDMX: Audiencia por colapso de Línea 12 se aplazó hasta diciembre

La audiencia por el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México fue aplazada hasta el 3 de diciembre.

Y es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no entregó las copias de la carpeta de investigación a la defensa de las víctimas, ya que hace unas semanas, diez funcionarios fueron acusados.

De acuerdo con Telediario, Cristopher Estupiñán, abogado de las víctimas, no se logró formular la imputación contra ninguno de los exservidores públicos.

"Desafortunadamente no se llegó a formular la imputación, hubo un problema toda vez que la fiscalía no ha proporcionado las copias físicas de la carpeta de investigación. No hubo más avance, solamente resaltar la actitud y forma de proceder desleal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que, como insisto, ya estuvo en contacto con empresa Carso, está buscando resolver este problema tras bambalinas sin llamarnos a nosotros", mencionó.

De los diez acusados, Enrique Horcasitas (exdirector del Proyecto Metro) y Moisés Guerrero Ponce (exdirector de Construcción de Obras Civiles) fueron las únicas dos ausencias, el primero con Covid-19 y segundo porque aseguró que no fue notificado.

"Horcasitas faltó bajo un argumento de posible covid, nosotros por supuesto que nos opusimos a que se tuviera por justificada su falta, el juez concedió esa posición toda vez que se pudo haber realizado una prueba, les dio tres días para presentar la prueba; el otro imputado Moisés faltó porque no se le realizó la notificación, el domicilio que señaló la fiscalía no era el correcto, hay constancia de ello y entonces se le dio a la fiscalía 10 días en efecto para que nos proporcione las copias y la siguiente audiencia viene el 3 de diciembre", agregó.

