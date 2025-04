México acuerda entrega inmediata de agua a Estados Unidos para saldar deuda hídrica​

El Gobierno de México ha decidido llevar a cabo la transferencia de agua desde sus embalses internacionales hacia los Estados Unidos, en cumplimiento de lo estipulado en el Tratado de Aguas de 1944. Esta medida tiene como objetivo saldar la deuda hídrica pendiente y brindar apoyo a los agricultores del Valle del Río Grande en Texas.

La medida es el resultado de negociaciones entre los gobiernos de EE. UU. y México, motivada por la preocupación por la escasez de agua en áreas agrícolas de EE. UU. Se transferirán volúmenes de agua almacenados en embalses en México. El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, anunció el acuerdo en sus redes sociales, subrayando su relevancia para la agricultura.

"Buenas noticias para nuestros granjeros y rancheros en el Valle del Río Grande (Bravo), México hará una transferencia inmediata de agua desde sus reservas internacionales para incrementar la entrega y ayudar a granjeros estadunidenses, en los términos del acuerdo entre ambas naciones de 1944."

Good news for our farmers and ranchers in the Rio Grande Valley. Through our diplomatic efforts, Mexico will make an immediate transfer of water from international reservoirs and increase water deliveries to help American farmers pursuant to the terms of the two countries’ 1944…

