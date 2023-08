Miguel Bosé sufre violento asalto en su casa de la CDMX por comando armado de 8 personas

Este domingo el periodista Gustavo Adolfo Infante, titular del programa De Primera Mano, realizó un live en su canal de YouTube, para dar una lamentable noticia.

Según información que le llegó, el pasado viernes 18 de agosto, alrededor de las 8 de la noche, mientras el cantante español Miguel Bosé se encontraba en la comodidad de su casa localizada en un exclusivo fraccionamiento de la CDMX, en Desierto de Los Leones, vivió una terrible situación de violencia e inseguridad.

Así lo relató hace una hora en su canal, el periodista Gustavo Adolfo Infante:

“El pasado viernes, alrededor de las 8 de la noche, de repente estaba Miguel Bosé tomando un té en la sala de su casa cuando entran y le apuntan a la cabeza. Según me entero, un comando de 8 pelados, todos vestidos de negro, amagan a Bosé.”

SE LLEVARON DINERO, JOYAS Y UNA CAMIONETA

Posteriormente el periodista continuó dando más detalles: “Me informan que se encontraba con uno de sus hijos. Encierran a Bosé, a uno de sus escoltas, a una persona de servicio y al hijo que estaba con él en una habitación y se llevan joyas y dinero en efectivo. No se llevaron arte…. Y todavía los fulanos estos, para salirse de una propiedad que está totalmente cercada, lo que hicieron fue llevarse una camioneta Suburban azul, con el chofer secuestrado y apuntándole. Después lo bajan y lo dejan en la alcaldía Miguel Hidalgo…

QUE BOSÉ NO QUIERE DECLARAR NADA

La camioneta con reporte de robo de Miguel Bosé ya apareció, ayer sábado”.

“Ahora me dicen que Miguel no quiere hacer ni declarar nada. Y seguramente es porque debe estar aterrorizado. Yo no sé qué le habrán dicho cuando lo amagaron y le apuntaron”.

QUE PLANEA IRSE DEL PAÍS

Infante también comentó que todo indica que, después de padecer este lamentable hecho, el famoso cantante español de 67 años está pensando seriamente irse del país.

