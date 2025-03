Millie Bobby Brown responde a las criticas por su apariencia física

La actriz de la famosa serie ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown, ha respondido a todos los comentarios de odio que se han publicado en redes sociales tras su apariencia.

Brown compartió en redes sociales un vudeo respondiendo los comentarios de odio que ha recibido sobre su apariencia. En un vídeo de Instagram publicado el lunes, la actriz criticó los comentarios sobre su "mal envejecimiento".

La actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, de 21 años / Redes Sociales|

La actriz tenía 12 años cuando los primeros episodios de Stranger Things llegaron a Netflix, lo que dijo que ha hecho que la gente tenga puntos de vista poco realistas sobre cómo "debería" verse.

"Crecí frente al mundo, y por alguna razón, parece que la gente no puede crecer conmigo", escribió en el pie de foto. "En cambio, actúan como si se supusiera que deba mantenerme congelada en el tiempo, como si todavía deba lucir como lo hice en la primera temporada de 'Stranger Things'. Y como no lo hago, ahora soy un objetivo de críticas".

La actriz compartió en sus redes sociales una respuesta a los periodistas y usuarios en redes que critican su físico / Redes Sociales|

"Las personas desilusionadas no pueden soportar ver a una chica convertirse en mujer en sus términos, no en los suyos", dijo.

“Me niego a hacerme lucir más joven para ajustarme a las expectativas poco realistas de las personas que no pueden soportar ver a una chica convertirse en mujer. No me avergonzaré por cómo me veo, cómo me visto o cómo me presento".

Millie Bobby Brown, actriz de Stranger Things|

La actriz ha sido criticada duramente en redes sociales por su apariencia física, asistiendo con un color de cabello rubio y un maquillaje cargado, los cuáles han hecho que usuarios en redes comenten sobre su apariencia, asegurando que la cantante luce de 40 años cuando la actriz realmente tiene 21 años.

