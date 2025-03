Muere el esposo de la cantante Dolly Parton a los 82 años de edad

Carl Dean, el esposo de la cantante Dolly Parton ha muerto, así lo anunció la exitosa cantante.

Dolly compartió un comunicado sobre el fallecimiento de Carl el día de ayer por la noche. La cantante mencionó que los restos de su Dean serán velados en una ceremonia privado con familiares y amigos cercanos.

Dolly Parton y su esposo Carl Dean / People|

La cantante se limitó a dar más detalles sobre la causa de la muerte de su marido, aunque en 2019, Dean fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer.

Carl y Dolly se casaron en 1966 después de conocerse por primera vez en 1964 en una lavandería de Nashville, era el primer día de Dolly en Music City como cantante y había descrito su encuentro como "amor a primera vista".

La pareja renovó sus votos en su 50 aniversario / Redes Sociales|

¿Quién era Carl Dean?

Carl era un contratista que rara vez se dejaba ver con su esposa, pues no le gustaba ser el centro de atención por lo que las fotos y videos de ellos en público son muy pocas, aunque la cantante habló de Dean en varias oportunidades.

Dolly escribió su canción de 2012, "From Here to the Moon and Back", para Carl y renovaron sus votos en 2016, que fue su 50 aniversario.

¿Quién era Carl Dean? Esposo de Dolly Parton / Redes Sociales|

"Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. Las palabras no pueden hacer justicia al amor que compartimos durante más de 60 años", expresó Dolly.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Presidenta Sheinbaum amenaza a Trump con también imponer aranceles a Estados Unidos