¡Mis ahorros! Zayn Malik cancela de último momento concierto en el Palacio de los Deportes

Malas notica para todas y todos los seguidores del cantante Zayn Malik, ya que acaba de cancelar su presentación de este viernes 28 de marzo en el Palacio de los Deportes a unas horas de que iniciara.

Por medio de sus redes sociales, el exintegrante de One Direction lamentó no poder ofrecer su tercer y último concierto en la Ciudad de México pero su salud está de por medio.

“Me rompe el corazón decir que no estoy en condiciones de presentarme la noche de hoy en Ciudad de México. He estado muy enfermo desde la mañana y a pesar de intentar todo para seguir adelante, mi cuerpo no lo permite. Siento mucho decepcionarlos, el amor y la energía que me dan mis fans significa el mundo para mí y duele profundamente perderme este momento con ustedes. Gracias por su comprensión y sepan que estoy enviando todo mi amor a cada uno de ustedes”, expuso.

Podrás pedir el dinero de tu boleto de Zayn Malik

Hasta el momento, Zayn Malik no tiene la intensión de reponer la fecha de su show, por lo que OCESA anunció que la gente podrá pedir su reembolso.

“Informamos que el concierto programado para el 28 de marzo en el Palacio de los Deportes, ha sido cancelado por causas de fuerza mayor debido a problemas de salud del cantante”, dijo la empresa.

Para la gente que compró en línea su boleto, el reembolso se verá reflejado en la tarjeta con la que se adquirió la entrada. Para quien lo consiguió en los puntos Ticketmaster, se podrá solicitar el dinero a partir del jueves 3 de abril en el mismo lugar de la compra.

