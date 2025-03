Shakira asegura que sigue sanando lo vivido con su exesposo Gerard Pique

Shakira ha sido el foco de atención durante las últimas semanas debido a la serie de conciertos que ha tenido en la Ciudad de México.

Pero recientemente la cantante ofreció una entrevista a N+, donde la periodista Daniela Dithurbide logró que la artistas abriera su corazón respecto a las traiciones que pasó, en particular con su exesposo Gerard Piqué.

Shakira tuvo una entrevista con la periodista Daniela Dithurbide / Especial|

Shakira expresa dolor al cantar

La colombiana reveló que cuando sale al escenario lo hace todavía con dolor, donde expone sus sentimientos en cada canción pues para ella todo eso sigue siendo sanador y para eso también lo hace con el apoyo de sus seguidores.

“De lo que me entregan cada día, de esa lealtad, de ese amor, de cómo me han reparado el alma. Cada noche cantan desde la primera hasta la última, ríen, bailan, lloran, reflexionan conmigo, más que un concierto, es un encuentro, es una comunión... es sanación total para mí. Cantar 7 veces para mi público, no me cabe en la cabeza, ni yo me lo puedo creer. Es un regalo que me han hecho ustedes, mi público mexicano y tengo muchas ganas de volver, ojalá me lo permitan”, declaró.

La colombiana expresó sus sentimientos sobre los hechos que la marcaron recientemente / Especial|

Shakira incluso le expresó a la conductora de N+ que las mujeres lejos de ya no llorar, saben abrir su sentimientos porque ahora eso ya no está mal visto y no se puede ocultar; de eso ha aprendido a abrirse más para continuar con la sanción interna.

“Antes nos decían cómo llorar: a puertas cerradas, no llorar delante de los hijos, esconder el dolor, guardar las formas, la compostura. Nadie te puede decir cómo sanar, nadie te puede decir cómo reconstruirte. Yo creo que tenemos todos ese derecho”, expuso.

La cantante asegura que ahora las mujeres se abren más a sus sentimientos / Especial|

