Morena: Higinio Martínez aceptó encuesta para elegir al candidato a gobernador de EdoMex

Me reuní con el corazón de #Edomex. Ese corazón que hace latir con orgullo el alma de un estado muy castigado.

20 mil mujeres me acompañaron hoy, me demostraron su apoyo y les hice una promesa: trabajar para ellas sin pausa. pic.twitter.com/NHBawsRSoW

— Higinio Martínez (@higinio_mtz) June 27, 2022