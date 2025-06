Morten Harket, vocalista de A-ha, padece Parkinson: "No tengo ganas de cantar"

Morten Harket, la emblemática voz de A-ha y responsable de éxitos mundiales como ‘Take on Me’, confirmó este miércoles que padece la enfermedad de Parkinson. La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado oficial publicado en la página web de la banda, causando impacto entre sus seguidores y el mundo de la música.

“Lo conoces como el icónico líder de A-ha, un cantante con un don divino, una estrella pop reticente, solista, compositor, pensador excéntrico, padre de cinco hijos y también abuelo, pero en los últimos años Morten Harket también fue un hombre que luchaba contra su propio cuerpo. Esta no es la clase de noticia que nadie quiere dar al mundo, pero aquí está: Morten tiene la enfermedad de Parkinson”, señalan.

Un diagnóstico difícil pero lleno de paz

El propio Harket, de 65 años, expresó su tranquilidad frente al diagnóstico: “No tengo ningún problema en aceptar el diagnóstico. Con el tiempo asimilé la actitud de mi padre de 94 años ante la forma en que el organismo se va rindiendo poco a poco: ‘Uso lo que me funciona’”.

Sobre cómo enfrenta el día a día, el cantante detalló: “Una parte de mí quería revelarlo. Reconocer el diagnóstico no fue un problema para mí; es mi necesidad de paz y tranquilidad para trabajar lo que me estuvo frenando. Estoy haciendo todo lo posible para evitar que todo mi sistema se deteriore. Es difícil encontrar el equilibrio entre tomar la medicación y controlar sus efectos secundarios. Hay tanto que sopesar cuando se emula la maestría con la que el cuerpo gestiona cada movimiento complejo, los asuntos sociales y las invitaciones, o la vida cotidiana en general”.

Tratamiento médico avanzado

El cantante noruego recibe tratamiento en la prestigiosa Clínica Mayo, en Estados Unidos, donde fue sometido a intervenciones quirúrgicas que han reducido sus síntomas. En junio de 2024, se le implantaron electrodos en el hemisferio izquierdo del cerebro y en diciembre del mismo año, el procedimiento fue replicado en el hemisferio derecho, con resultados positivos.

“Morten tendrá que vivir con la enfermedad de Parkinson el resto de su vida, pero la medicación y la neurocirugía avanzada mitigaron el impacto de sus síntomas”, detalló el comunicado.

El incierto futuro de su carrera musical

Sobre su futuro profesional, Harket reconoció que su técnica vocal, especialmente exigente en temas icónicos de A-ha, podría verse afectada: “La verdad es que no lo sé. No tengo ganas de cantar, y para mí eso es una señal. Soy de mente abierta en cuanto a lo que creo que funciona; no espero alcanzar un control técnico completo. La pregunta es si puedo expresarme con mi voz. Tal como están las cosas ahora, eso es imposible. Pero no sé si podré lograrlo en el futuro".

Aunque los tratamientos buscan conservar su capacidad artística, el cantante mantiene la esperanza de que pueda continuar expresándose musicalmente, pero sin una certeza inmediata. Morten Harket es considerado una de las voces más distintivas del pop ochentero, y junto a A-ha ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

