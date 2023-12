Mr. Hillman revela infidelidad de su exprometida: "Se embarazó de él y me dijo que era mío"

Adrián Garza, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como Mr. Hillman, hizo pública la infidelidad que sufrió de quién hasta hace unos días era su prometida, Melissa Mejía, una joven modelo e influencer de 28 años de edad.

A través de sus historias de Instagram, Adrián se armó de valor y se atrevió a contar gran parte de todas las infidelidades que Melissa hizo durante su relación, subiendo evidencias con fotos y dando detalles de absolutamente todo.

Mr. Hilman relató que fue engañando durante dos meses y no solamente en la relación sentimental que ambos sostenían, sino que también lo engaño sobre su embarazo, haciéndole creer que el hijo que esperaba era suyo y no del amante.

"Se embarazó de él y me dijo que era mío y no se imaginan de la infinidad de cosas que me acabo de enterar, estaba con un monstruo", declaró Andrés a través de su cuenta de Instagram.

Hasta el momento solo se conoce la versión de Andrés Garza y Melissa no ha dado ningún tipo de decoraciones al respecto, pero cerró su cuenta de Instagram en cuanto todo esto se volvió viral.