MrBeast responde a polémica por video en zonas arqueológicas de México

El pasado 10 de mayo de 2025, el youtuber estadounidense MrBeast (Jimmy Donaldson) publicó un video titulado "Exploré templos de 2.000 años de antigüedad", en el que visita zonas arqueológicas de México como Calakmul, Chichén Itzá y Balamcanché.

El video generó controversia debido a escenas que muestran al creador accediendo a áreas restringidas y promoviendo su marca de chocolates Feastables, lo que llevó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a presentar una demanda contra la productora Full Circle Media por uso indebido del patrimonio cultural con fines lucrativos.

En respuesta a las acusaciones, MrBeast ha emitido un comunicado en el que declara:

"He visto muchas historias sobre nuestro reciente video en México y quería aclarar algunas falsedades. Mi equipo y yo tenemos un gran respeto por la cultura y la gente de México y los mayas. Hicimos este video para que la gente de todo el mundo se entusiasmara por aprender más sobre su cultura, al igual que hicimos con nuestro video de las Pirámides."

El youtuber también desmintió los rumores sobre una demanda en su contra:

"Jajaja, nunca nos han demandado. Eso es falso y me entristece ver a la gente difundiendo mentiras."

Además, aseguró que la producción del video se realizó cumpliendo con todas las normativas:

"Filmamos con todos los permisos, seguimos las normas, contamos con representantes de agencias gubernamentales que nos siguieron, arqueólogos mexicanos para asegurar nuestra precisión y representantes de los sitios para asegurar que cumplíamos las normas."

