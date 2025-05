Muere Aurora Clavel, actriz de Televisa y leyenda del cine mexicano, a los 89 años

El mundo del espectáculo está de luto tras la muerte de la primera actriz Aurora Clavel, quien falleció este 19 de mayo de 2025 en la Ciudad de México a los 89 años. Su deceso fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y diversas figuras del medio artístico.

Originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, Aurora Clavel, cuyo nombre completo era Teodora Gloria Clavel Gallardo, dejó una huella imborrable en la televisión mexicana gracias a su participación en emblemáticas telenovelas de Televisa, donde construyó una trayectoria de más de cinco décadas.

Una carrera sólida en telenovelas

Su incursión en la pantalla chica comenzó en 1970 con La Constitución, y de ahí participó en títulos que marcaron época como Los ricos también lloran (1979), Te sigo amando, Marianela, Monte Calvario, El pecado de Oyuki, Abrázame muy fuerte, Alborada, Soy tu dueña y Fuego en la sangre. Su última aparición fue en La Candidata, en 2016.

Además de su trabajo actoral, fue reconocida por la ANDA como parte de la Comisión de Honor y Justicia, lo que refleja su compromiso con la comunidad artística mexicana.

También brilló en el cine

Su versatilidad y carisma le permitieron destacar en reconocidas películas internacionales, como The Wild Bunch, Pat Garrett & Billy the Kid y The Mosquito Coast, compartiendo pantalla con figuras de Hollywood. En el cine mexicano, dejó huella en títulos como Tarahumara, La soldadera y Vagabunda, donde su fuerza interpretativa le ganó el respeto del gremio cinematográfico.

Maestra y promotora del arte en Oaxaca

Aurora Clavel también fue formadora de talento: fundó una Escuela de Arte Dramático en Pinotepa Nacional, con la intención de preparar a nuevas generaciones de actrices y actores en su tierra natal. Su compromiso con la cultura trascendió los reflectores.

En reconocimiento a su trayectoria, fue nombrada “Hija predilecta” de Pinotepa Nacional. Su legado se mantiene vivo en cada escenario y pantalla que tocó con su presencia.

