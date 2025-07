Muere Connie Francis, icónica cantante de “Pretty Little Baby”, a los 87 años

Connie Francis, estrella pop de los años 50 y 60, falleció a los 87 años en Florida. Reciente viralidad de "Pretty Little Baby" en TikTok y su legado de más de 200 M discos vendidos destacan en su carrera.

Su legado incluye éxitos virales recientes como “Pretty Little Baby” | RS|

El 16 de julio de 2025, Connie Francis falleció a los 87 años, informó su representante Ron Roberts. La artista, conocida por hits como "Stupid Cupid" y "Who’s Sorry Now", estuvo hospitalizada por un fuerte dolor. Ambientada en Florida al momento de su deceso, Francis dejó un legado musical que abarca desde éxitos en Billboard hasta un inesperado resurgimiento en TikTok.

Connie Francis, nacida como Concetta Rosa Maria Franconero en Nueva Jersey, inició su carrera musical desde temprana edad, motivada por sus padres. Su ascenso fue meteórico: en 1958 alcanzó fama internacional tras vender más de un millón de copias con su versión de "Who’s Sorry Now". En 1960, rompió barreras al convertirse en la primera mujer solista en liderar el Billboard Hot 100 con "Everybody’s Somebody’s Fool", éxito que repitió ese mismo año con "My Heart Has a Mind of Its Own".

Francis se convirtió en una de las artistas más queridas de su generación | RS|

En 2024 su canción de 1962, "Pretty Little Baby", se volvió viral en TikTok, alcanzando millones de reproducciones, lo cual introdujo de nuevo su obra a las nuevas generaciones. Fue tal el impacto que escaló en Spotify y plataformas globales, y la misma Francis expresó su gratitud públicamente: “Nunca imaginé que una canción que grabé hace más de 60 años pudiera emocionar tanto a una nueva generación”.

‘Pretty Little Baby’ singer Connie Francis has passed away aged 87.



The pop star who became popular in the '50s and '60s was the first woman to have a No. 1 hit on the Billboard Hot 100 as a solo artist.



Her 1962 hit ‘Pretty Little Baby’ has become a viral hit on Tiktok over… pic.twitter.com/o5cjWYvZee

— Oli London (@OliLondonTV) July 17, 2025