Muere el Papa Francisco a los 88 Años de Edad

El lunes 21 de abril de 2025, a las 07:35 horas (hora de Roma), falleció Su Santidad el Papa Francisco, cuyo nombre de nacimiento era Jorge Mario Bergoglio, a la edad de 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta, ubicada en el Vaticano. El argentino falleció como consecuencia de complicaciones de salud, siendo la más reciente una neumonía bilateral.

El anuncio fue efectuado por el Cardenal Kevin Joseph Farrell, Camarlengo del Vaticano, quien manifestó:

"Queridos hermanos y hermanas, con profundo pesar debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el Obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente a favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo como verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios Uno y Trino."

