Muere Karl Cochran, músico de KISS, en trágico accidente junto a su madre

Karl Cochran, famoso colaborador de KISS ha fallecido en un trágico accidente automovilístico que involucra a una mujer de 90 años.

Cochran fue un un veterano guitarrista de rock que colaboró con KISS, el músico murió en un trágico accidente automovilístico que involucró a su madre de 90 años el miércoles pasado en Bridgewater, Nueva Jersey.

KISS despide a Karl Cochran a través de una publicación en sus redes sociales / Foto Especial|

Los primeros reportes aseguran que el músico, iba de pasajero y su madre al volante, cuando chocó contra un árbol mientras retrocedía en un patio delantero.

Cochran fue llevado en helicóptero al Hospital Universitario Robert Wood Johnson en New Brunswick, donde murió a causa de sus lesiones.

Cochran oescribió la canción de KISS "Into the Void" con Frehley en el álbum de reunión de la banda de 1998, Psycho Circus. También fue miembro de The Eric Singer Project, con el baterista de KISS desde hace mucho tiempo.

Karl Cochran fallece en accidente junto a su madre / HOLA!|

El homenaje de KISS a Cochran

La banda KISS rindió homenaje a Cochran tras su fallecimiento, compartiendo una foto del guitarrista:

“Nuestro querido amigo Karl Cochran murió en un accidente automovilístico el 19 de febrero. Karl era un extraordinario vocalista y guitarrista que sufrió un derrame cerebral masivo, pero nunca dejó de luchar para regresar. Fue amado por nuestros fans de todo el mundo a través de sus apariciones en todo el mundo y fue una inspiración constante como nuestro invitado en nuestros KISS Kruises. Nuestro más sentido pésame a Geri y a su familia".

Homenaje a Karl Cochran en redes sociales de KISS / IG: KISSonline|

Joe Lynn Turner compartió: "Para mí personalmente he perdido a un hermano, amigo y pareja. Ahora siempre faltará una parte de mi corazón. Siempre recordaré y celebraré con amor el tiempo que tuve la suerte de compartir con su increíble carácter y espíritu ilimitado".

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¿Desaparecerán pulseras cashless de los conciertos? Esto dice PROFECO