Mujer de pecho a su esposo para "unir su vínculo": 'Me encanta amamantarlo, es tiempo de calidad'

Rachel Bailey, una mujer de 30 años originaria de Estados Unidos, ha revelado en una reciente entrevista una experiencia poco convencional que ha marcado un giro en su vida y en su relación de pareja. La historia se centra en el hecho de que Rachel amamanta a su esposo, una práctica que ella asegura ha fortalecido su vínculo y, sorprendentemente, ha tenido un impacto positivo en la salud de él.

Este inusual hábito comenzó en 2017, cuando Rachel experimentaba una sobreproducción de leche durante sus embarazos. Su esposo, Alexander, decidió beber la leche que sobraba. En una entrevista con el 'Daily Mail', Bailey explicó que esta decisión se tomó durante un viaje en crucero cuando olvidó su extractor de leche y experimentó congestión mamaria durante dos días.

"Sentía mucho dolor y tenía miedo de contraer una infección, así que decidimos que mi esposo iba a intentar beber leche para aliviarme", confesó en la entrevista. A pesar de los nervios iniciales, ambos descubrieron que esta experiencia era aceptable y beneficiosa para su relación.

Rachel Bailey reconoce que este tema puede considerarse tabú, pero decidió compartirlo públicamente porque no siente que sea incorrecto y no siente vergüenza al respecto. "Me encanta amamantarlo porque nos permite pasar tiempo de calidad juntos. Definitivamente, nos ha acercado más como pareja", aseguró Bailey.

Además, Bailey reveló que su esposo no ha tenido resfriados durante dos años después de comenzar a beber su leche, y muchas personas notaron mejoras en la piel de él. Para la pareja, esta práctica es completamente normal y especial, ya que los ha acercado más que nunca.

