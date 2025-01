Mujer desaparece después de entrar al baño en el Bosque de Chapultepec

En redes sociales ha comenzado a hacerse viral el caso de María Virginia Gutiérrez , una mujer de 59 años, originaria de Comala, Chiapas que durante su visita a la Ciudad de México para pasar las fiesta de fin de año, desapareció luego de entrar al baño en el Bosque de Chapultepec.



Es desde el pasado 2 de enero que los familiares de María Virginia no saben nada de ella, pues un paseo familiar que debía ser feliz y memorable, se convirtió en una pesadilla, ya que la última vez que supieron de la mujer fue cuando avisó a sus acompañantes que entraría al baño.

El Bosque de Chapultepec está conformado por más de 770 hectáreas/Pixabay |



“ El día 2 de enero decidimos nosotros ir al parque, al Bosque de Chapultepec para que ellas conocieran el Castillo, jamás nos imaginamos que nos iba a pasar esto”, declaró a Televisa Leslie García Torre, familiar de la mujer desaparecida.



Por su parte Gabriela Guadalupe, hija de María Virginia, asegura que ingresó a los baños a buscar a su mamá, pero no estaba ahí.



“ Entramos al baño, le hablo, veo que no me contesta, miré hacia abajo de los baños para ver si veía sus tenis, (...) pensé que ya estaba afuera, me dirijo con mis familiares: (les pregunto) ¿mi mami no está con ustedes?, ¿no la han visto? ¡No!”, comentó la hija de la desaparecida.

Autoridades ya han emitido fichas de búsqueda para encontrar a María Virginia/X|



María Virginia y sus familiares vinieron desde Chiapas a la Ciudad de México para celebrar el Año Nuevo, visitaron La Basílica de Guadalupe y fueron al Bosque de Chapultepec, tanto para conocer como una forma de adelantarle su regalo de cumpleaños, el cual es este 29 de enero.



Tras su desaparición, los familiares de María Virginia se han dedicado a buscarla, pese a que ya han sido víctima de personas que sólo buscan estafarlas con dinero mintiéndoles sobre que tienen información sobre el paradero de la mujer.



“ Hay personas buenas, personas muy malas, pues, es una ciudad, nos enfrentamos a una enorme ciudad, incluso nos han llamado para estafarnos, hay gente que quiere tomar partida del sufrimiento”, agregaron sus familiares.

No hay pistas sobre si la mujer salió del Bosque de Chapultepec/Pixabay |



Por último, la familia de María Virginia le mandó un mensaje para que sepan que la están buscando. “Donde quiera que esté, si alguna familia te tiene, quiero que sepas que te estamos buscando”, agregaron.



La Comisión de Búsqueda de Personas, perteneciente al Gobierno de la Ciudad de México, ya ha emitido una ficha para tratar de dar con el paradero de María Virginia, sin embargo, hasta el momento no se tiene información sobre en dónde está o qué pasó con ella.

