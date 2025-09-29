¿Mujeres Bienestar: cuándo recibirán las nuevas beneficiarias sus tarjetas?

La Secretaría del Bienestar ajustó el calendario de entrega de las tarjetas para el programa Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres registradas recientemente. La titular, Ariadna Montiel Reyes, indicó que la modificación busca mejorar la logística y garantizar que todas las beneficiarias reciban su plástico de manera segura.

Según la funcionaria, “Ajustamos la fecha entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, entregaremos casi 2 millones de tarjetas que son las mujeres que se registraron a esta pensión en el mes de agosto”.

Cómo recibir tu tarjeta sin contratiempos

La entrega física de las tarjetas se realizará en módulos del Banco del Bienestar. Cada beneficiaria recibirá un mensaje de texto SMS al número registrado, con el día, la hora y la ubicación exacta de su módulo. Además, se podrá consultar esta información mediante un buscador electrónico en la página oficial del programa, usando la CURP.

Para recoger el plástico, las beneficiarias deben presentar:

Identificación oficial con fotografía (original y copia)

Talón morado del registro

Firmar acuse de recibo

Permitir que les tomen fotografía durante el trámite

En casos de problemas de movilidad o salud, la entrega se podrá gestionar a domicilio, pero debe recibirla personalmente la beneficiaria. “Si alguien no puede ir ese día, en las fechas de atención a rezagados se puede hacer. Si no puede asistir por un problema de salud, vamos a su casa a hacer la entrega, pero como es la entrega por primera vez del plástico, no podemos entregarlo a otra persona.”

Qué esperar tras recibir la tarjeta

Una vez que las beneficiarias obtengan la tarjeta, podrán acceder a los apoyos económicos del programa de forma segura. Esta medida busca garantizar que los recursos lleguen directamente a las mujeres, evitando errores o retrasos. Se recomienda a todas las beneficiarias mantenerse atentas a los avisos oficiales y consultar regularmente el buscador electrónico para confirmar su módulo y horario de entrega.

