Murió el locutor Salvador Escobar, colaborador del programa de Joaquín López-Dóriga por más de 25 años

El mundo de la radio vive un día triste, luego de que se diera a conocer la muerte del locutor Salvador Escobar, quien fue una de las voces más destacadas de Radio Fórmula y colaborador del programa del periodista Joaquín López-Dóriga por más de 25 años.

De hecho fue el mismo veterano periodista quien mediante su cuenta de Twitter, ahora X, dio a conocer la muerte del locutor de 90 años de edad a quien le decían cariñosamente ‘Chavita’.

"Este es un día triste. Con todo dolor les informo la muerte de don Salvador Escobar, mi querido amigo y por años y años compañero de trabajo. Descansa en paz, querido amigo", escribió el periodista López-Dóriga en sus redes sociales.

Originario de Veracruz, Escobar tenía como sueño ser actor o locutor, pero fue la radio su destino y a la que llegó accidentalmente hace 70 años, cuando para cubrirse de la lluvia ingresó a una radiodifusora.

“Un aguacero me llevó a, era en ese entonces, Grupo Oro. Me metí a ese edificio, era el 300 de Río de la Loza; me metí a escaparme del agua”, narró en su momento.

Para 1972 Salvador Escobar ingresó a Radio Fórmula, en donde recibió su gafete como el empleado 001 de la empresa y era considerado ‘la joya de la corona’. En 2022 se retiró.

“Tratar de transmitir al público emociones, cosas preciosas, y que luego nos la pagan con su audiencia permanente”, comentó el ahora fallecido locutor, Salvador Escobar.

