Murió Roberta Flack, cantante del tema "Killing me softly with his song"

Roberta Flack, la cantante y pianista ganadora de un Grammy cuyo estilo vocal y musical íntimo la convirtió en una de las artistas más destacadas de la década de 1970 y en una intérprete influyente mucho después, falleció el lunes. Tenía 88 años.

Además de cantante, Roberta era una destacada pianista/AP|

La cantante murió en su hogar rodeada de su familia, dijo la publicista Elaine Schock en un comunicado. Flack anunció en 2022 que tenía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y que ya no podía cantar.

Poco conocida antes de cumplir 30 años, Flack se convirtió en una estrella de la noche a la mañana luego que Clint Eastwood utilizara “The First Time Ever I Saw Your Face” como la banda sonora de una de las escenas de amor más memorables y explícitas del cine, entre el actor y Donna Mills en su película de 1971 “Play Misty for Me”.

En 1973, igualó ambos logros con “Killing Me Softly With His Song”, convirtiéndose en la primera artista en ganar Grammys consecutivos por mejor álbum.

Su éxito lo alcanzó en la década de los 70/AP|

Nunca igualó su primera racha de éxitos, aunque tuvo un éxito en la década de 1980 con el dueto de Peabo Bryson “Tonight, I Celebrate My Love” y en la década de 1990 con el dueto de Maxi Priest “Set the Night to Music”. A mediados de la década de 1990, Flack recibió nueva atención después que los Fugees grabaran una versión ganadora de un Grammy de “Killing Me Softly”, que ella finalmente interpretó en el escenario con el grupo de hip-hop.

A lo largo de su trayectoria ganó 5 Premios Grammy/AP |

En total, ganó cinco Grammys (tres por “Killing Me Softly”), fue nominada en ocho ocasiones más y recibió un Grammy a la trayectoria en 2020.

