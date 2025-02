Murió Roberto Orci, guionista y productor mexicano de ‘Star Trek’, ‘Transformers’ y ‘Hawaii Five-0’

El mundo del cine y la televisión está de luto, luego de que fuera confirmada la muerte del escritor y productor mexicano Roberto Orci, quien destacó por estar detrás de éxitos como la reciente versión de Star Trek, Transformers, Misión: Imposible 3 y Hawaii Five-0, entre otros.

Medios de Estados Unidos reportan que Roberto Orci falleció a los 51 años el martes 25 de febrero en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos, como consecuencia de una enfermedad renal.

Roberto Orci nació en México, pero desde joven se mudó a Estados Unidos

“Era un narrador visionario con un corazón ilimitado y un alma hermosa. Más allá de sus talentos creativos, era un amigo compasivo que ponía su vida en pausa para ayudar a un extraño y encontrar un lugar en su casa para el perrito más olvidado del refugio de animales”, comentó el hermano del guionista.

¿Quién fue Roberto Orci?

Roberto Orci nació en 1973 en México, sin embargo, desde muy joven se mudó a vivir con su familia a Estados Unidos, en donde creció y formó su carrera. De hecho mientras estudiaba en la escuela Crossroads School de Los Ángeles conoció a Alex Kurtzman, socio y amigo con quien trabajó en varios proyectos destacados.

El mexicano fue coescritor de varias cintas famosas de Hollywood

Como guionista y productor, Roberto Orci coescribió la película ‘Star Trek’ de 2009 y ‘Transformers’ de 2007.

‘Now You See Me’ (Ahora me ves), ‘Ender’s Game’, ‘The Amazing Spider-Man 2′, ‘Mission Impossible 3′, Watchmen y La Propuesta son otras cintas en las que participó en la producción, mientras que en televisión trabajó en la versión de 2010 de ‘Hawaii Five-0′, y en las series ‘Sleepy Hollow’ y ‘Fringe’.

En televisión también trabajó escribiendo varias series

Durante los últimos tiempos Roberto Orci se vio envuelto en la polémica luego de que su esposa y actriz Adele Heather Taylor presentara una denuncia en 2024, acusándolo de agresión física y abuso. Sin embargo, meses más tarde él contrademandó a su pareja diciendo que era víctima de abuso y manipulación, al tiempo de que lidiaba con problemas de alcoholismo.

