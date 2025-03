Murió Simon Fisher-Becker, actor de la película Harry Potter

El mundo artístico está de luto luego de que se dio a conocer la muerte del actor Simon Fisher-Becker (63 años), quien destacó por sus actuaciones en "Harry Potter", "Doctor Who" y "Los Miserables".

La noticia fue dada a conocer por Kim Barry, representante y amigo del actor británico.

“Hoy perdí no solo a un cliente en Simon Fisher-Becker, sino a un amigo personal cercano de 15 años en pie. Nunca olvidaré la llamada telefónica que le hice cuando le ofrecieron el papel de Dorium Moldovar en Dr Who de la BBC. Simon también fue escritor, narrador y gran orador público. Me ayudó enormemente y fue amable, amable e interesado en todos. Mis condolencias a su esposo Tony, su hermano, sobrinas y sobrinos y su legión de fans”, publicó el representante del actor.

La muerte de Simon Fisher-Becker también fue confirmada por Tony, su esposo, quien detalló que el actor falleció el pasado sábado 8 de marzo, sin embargo, fue hasta hoy 10 de marzo que ha comenzado a hacerse viral en todo el mundo.

“Hola a todos. Este es Tony, el marido de Simon. Tengo una noticia muy triste. A las 2:50 de esta tarde, Simon falleció. Mantendré esta cuenta abierta por un tiempo. No estoy seguro en este momento si volveré a publicar. Gracias”, se lee en el post.

Sobre la razón que causó la muerte del actor Simon Fisher-Becker no se ha dado a conocer, por lo que sigue siendo un misterio hasta ahora.

¿Quién era Simon Fisher-Becker?

Simon Fisher-Becker tenía 63 años de edad, nació el 25 de noviembre de 1961 en Ruislip, Reino Unido. A lo largo de su carrera artística tuvo varios papeles tanto en teatro, cine y televisión, destacando sus trabajos como Tony Fazackerley en "Puppy Love", el fraile gordo en "Harry Potter y la Piedra Filosofal" y Dorium Maldovar en "Doctor Who". Además actuó en “One Foot in the Grave”, “Love Soup”, “The Bill, Doctors” y “Los Miserables”.

