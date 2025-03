Netflix quiere volver a trabajar con Karla Sofía Gascón no revisarán redes sociales de actores tras polémica de tuits

El director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, aseguró que no descarta volver a trabajar con la polémica actriz Karla Sofía Gascón, protagonista del filme francés Emilia Pérez. A pesar de la polémica que generó la actriz en sus redes sociales tras una serie de comentarios racistas y xenófobos, la casa de streaming no descarta volver a trabajar con ella.

La actriz española, Karla Sofía Gascón protagonista de Emilia Pérez / Redes Sociales|

“Sí, volvería a trabajar con ella. Hay que tener cierta gracia cuando la gente comete errores, y nosotros tenemos gracia”, declaró Sarandos en una entrevista con Variety.

El directivo afirmó que debido a los polémicos tuits de Gascón, no planea revisar las redes sociales de los actores que contrate para algunos de sus proyectos: “Lo que solemos investigar son sobre todo los titulares. Yo no estoy en X, así que no voy a entrar y mirar las redes de otra persona”, explicó.

Netflix no descarta volver a trabajar con la actriz española / Redes Sociales|

Sobre la posibilidad de que la controversia haya afectado las opciones de *Emilia Pérez* en los Premios Óscar, Sarandos rechazó especulaciones: “Odio esa pregunta, porque crea todos esos ‘qué pasaría si…’. Era la favorita, pero nunca fue seguro que ganara mejor película”, señaló.

La polémica película dirigida por el francés Jacques Audiard consiguió 13 nominaciones en la pasada entrega de premios a lo mejor del cine, los Oscars 2025. De esas nominaciones. La candidatura de Gascón se vio empañada por la polémica, lo que llevó a Netflix a excluirla de la campaña promocional en la recta final de la competencia.

Sin embargo, la plataforma permitió su asistencia a la ceremonia, aunque sin pasar por la alfombra roja ni hablar con los medios.

Cast de Emilia Pérez, la polémica película francesa / Redes Sociales|





