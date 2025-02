Nicky Jam anuncia conciertos en México: Fechas y todo lo que necesitas saber

Nicky Jam, el reguetonero, ha confirmado su regreso a México con un espectacular show. Conocido por éxitos como 'Hasta el Amanecer', "Travesuras" o "El Perdón", ofrecerá tres conciertos en tierras aztecas.

¿Cuándo y dónde se presentará Nicky Jam en México?

Ocesa anunció con entusiasmo el regreso de Nicky Jam a México, donde se presentará en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, generando gran emoción entre sus seguidores.

28 de mayo- Auditorio Telmex en Guadalajara

29 de mayo- Pepsi Center en CDMX

30 de mayo- Auditorio Banamex en Monterrey

¿Cuándo sale la preventa para los conciertos de Nicky Jam?

Los boletos para ver a Nicky Jam estarán disponibles en preventa el 13 de febrero a las 11:00 AM solo para titulares de tarjetas Citibanamex. La venta general comenzará el 14 de febrero a las 11:00 AM y será accesible para cualquier tarjeta. Aún no se dan a conocer los precios.

¿Quién es Nicky Jam?

Nicky Jam, cuyo nombre real es Nick Rivera Caminero, es un cantante, compositor y actor estadounidense de ascendencia puertorriqueña y dominicana, nacido el 17 de marzo de 1981 en Lawrence, Massachusetts. Es una figura prominente en el reguetón y la música urbana, alcanzando la fama en los años 90 como parte del dúo Los Cangris junto a Daddy Yankee. Tras enfrentar problemas personales que lo alejaron de la música, hizo un exitoso regreso en la década de 2010 con temas como *Travesuras*, *El Perdón* (con Enrique Iglesias) y "Hasta el Amanecer". También ha participado en películas como "Bad Boys for Life" y en la serie de Netflix "Nicky Jam: El Ganador", que relata su vida.

