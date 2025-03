Ninel Conde fue violentada por 4 años: “Me ahorcaban, me arrancaban la ropa”

Durante la conferencia ‘Rompe el Miedo y Triunfa’, realizada en Los Ángeles, Ninel Conde reveló que por años una expareja ejerció violencia física y psicológica contra ella, hechos que la marcaron por mucho tiempo.

El testimonio de la cantante sorprendió a los presentes por el valor que tuvo al contar algo que nadie sabía: “A mí me pegaban. A mí me golpeaban y yo nunca lo había dicho. Es algo que estoy diciendo acá”.

Ninel Conde ofreció una plática donde reveló pasajes ocultos de su vida / FB: @NinelConde|

Ninel Conde era golpeado por su expareja

Sin decir su nombre, el Bombón Asesino siguió contando que la violencia verbal se convirtió en física y después llegaba el arrepentimiento, hecho que la dejó traumada.

“Me ahorcaban, me arrancaban la ropa. Quemaron una Biblia enfrente de mí. Fue algo muy traumático… Después de que venía un episodio de violencia, venían las lágrimas, venía el arrepentimiento y el ‘perdóname’ y el ‘me voy a matar si no me perdonas’”, expuso.

La cantante actualmente tiene una pareja con la que busca casarse / FB: @NinelConde|

Pero fue hasta que otro hombre se acercó a ella para hacerle ver que toda esa tortura en su contra estaba mal, que estaba viviendo una relación tóxica y que podría terminar peor.

“En una de esas 400 veces que terminábamos, llegó otra persona y me empezó a hacer sentir bien. Me trataba divino. Yo decía: '¿Qué es esto? Esto está padre. No sabía que se sentía tan padre’. Y así fue como ya no volví”, finalizó.

El Bombón Asesino afirma que no se daba cuenta de su relación tóxica / FB: @NinelConde|

